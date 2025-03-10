Защитник «Ахмата» Гандри выразил надежду на позитив в отношениях Франции и России: «Это важно для всего мира»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях России и Франции.

«Надеюсь, отношения между Францией и Россией будут позитивными, а также, что Россия и Европа будут ладить. Потому что это важно для всего мира», — сказал Гандри «СЭ».

30-летний защитник грозненцев является уроженцем Франции.