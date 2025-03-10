Булыкин — о рекорде Дзюбы: «Он вписал свое имя в историю»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал бомбардирский рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«То, что он стал рекордсменом, говорит о многом. Я его поздравляю и теперь он вписал свое имя в историю. Теперь он по праву может считаться легендой российского футбола во всех смыслах этого слова», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

36-летний форвард забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Дзюба установил новый бомбардирский рекорд в российском футболе, превзойдя результат Александра Кержакова (233 гола).