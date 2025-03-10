Защитник «Ахмата» Гандри: «Кадыров — большой человек! Уважаю его!»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, общался ли он лично с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Прекрасно знаю, кто такой Кадыров, хотя и не удалось пока что пообщаться лично. Он большой человек! Уважаю его!» — сказал Гандри «СЭ».

Надер Гандри перешел в «Ахмат» в феврале 2024. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 22 матча, в которых отличился 3 голами.