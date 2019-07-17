Начальник колонии, где сидят Кокорин и Мамаев: "Какой футбол? Они сейчас в штрафном изоляторе"

Сергей Плясов, начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, прокомментировал "СЭ" видео, которое разместил Телеграм-канал "Mash", где люди, похожие на осужденных Павла Мамаева и Александра Кокорина играют в футбол – судя по всему, на территории колонии.

– Раз Кокорин и Мамаев играют в футбол, то они вышли уже из карантина? – вопрос Плясову.

– Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли.

– Тогда кто на кадре?

– Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем.

– Почему?

– Все вопросы в пресс-службу УФСИН.

Напомним, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Арман Мкртчян)