Пресс-служба УФСИН о видео с Кокориным и Мамаевым: "На территории исправительного учреждения съемки не проводились"

После появления в Телеграм-канале Mash видеокадров, где люди, похожие на осужденных Павла Мамаева и Александра Кокорина играют в футбол на территории колонии пресс-служба УФСИН России по Белгородской области прислала в адрес "СЭ" пояснение.

– В связи с появлением в интернете видео, на котором якобы играют в футбол осужденные ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, поясняем, что на территории исправительного учреждения данные съемки не проводились, – говорится в заявлении пресс-службы. – Также необходимо отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации видеосъемка осужденных осуществляется с их согласия в письменной форме.

Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Арман Мкртчян)

Начальник колонии, где сидят Кокорин и Мамаев: "Какой футбол? Они сейчас в штрафном изоляторе"