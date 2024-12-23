Набабкин: «Не собираюсь заканчивать. Жду предложений из РПЛ, ФНЛ не рассматриваю»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в комментарии «СЭ» высказался по поводу своей дальнейшей игровой карьеры.

— Мы с вами общались в сентябре. Вы тогда сказали, что ждете предложений из РПЛ. Поменялось ли что-то, не задумывались о завершении карьеры?

— Ситуация такая же. Я все еще жду предложений из РПЛ.

— ФНЛ не рассматриваете?

— Нет.

Летом у защитника завершился контракт с ЦСКА, Набабкин выступал за армейцев с 2009 года. Он провел за команду 324 матча, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.

Сейчас 37-летний зфутболист выступает за медиафутбольную команду «СКА-Ростов», которая принадлежит исполнителю и продюсеру Басте (Василий Вакуленко).

Дарик Агаларов