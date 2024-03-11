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11 марта, 15:23

На случай ухода Ивича в «Краснодар» лоббируют Писарева

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Николай Писарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в случае увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» на его место ряд посредников лоббируют назначение Николая Писарева, который с августа прошлого года возглавляет вторую команду «быков».

При этом сумма компенсации, которую должен выплатить какой-либо клуб за Ивича, составляет 900 тысяч евро — об этом ранее сообщал журналист Иван Карпов. А вот неустойка самому сербу при досрочном расторжении контракта (действует до конца декабря 2024 года) составляет, по нашим данным, 1,5 миллиона евро.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, который пройдет 12 марта в Химках.

«Краснодар» после зимней паузы дома сыграл вничью с «Рубином» и проиграл «Ростову». Команда опустилась на второе место в РПЛ.

Николай Писарев
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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