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11 марта, 15:22

«РБ Спорт»: «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения от «Химок»

Виктория Кравченко
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» может отправить главного тренера Владимира Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство «быков» недовольно результатами команды после озобновления сезона. Если «Краснодар» проиграет в матче за Кубок России, серб может быть отправлен в отставку. На данный момент окончательного решения нет.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке». Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-otpravit-ivicha-v-otstavku-v-sluchae-porazheniya-ot-himok/
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ФК Химки
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