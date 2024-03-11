«РБ Спорт»: «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения от «Химок»

«Краснодар» может отправить главного тренера Владимира Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство «быков» недовольно результатами команды после озобновления сезона. Если «Краснодар» проиграет в матче за Кубок России, серб может быть отправлен в отставку. На данный момент окончательного решения нет.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке». Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.