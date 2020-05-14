«Я». Евсеев закончил свой алфавит и рассказал о себе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист показал фотографии со своего прощального матча.

Евсеев таким образом закончил популярную рубрику алфавита. Прощальный матч состоялся 14 мая 2012 года на стадионе «Локомотива».

«Так совпало, что мой футбольный алфавит заканчивается 14-го мая. Именно в этот день 8 лет назад я поставил точку в карьере игрока. Провел прощальный матч, собрав на него друзей. Когда закончил играть, друзья и знакомые предложили устроить прощальный матч. Было приятно и я понимал, что обратной дороги нет.

36 — хороший возраст для того, чтобы уйти. Не из футбола. Уйти от себя-игрока. Задуматься о том, что ты хочешь делать дальше и двигаться вперед.

Мы за 2 месяца смогли подготовить матч и провести его на хорошем уровне. Дима Ананко с компаньонами занимался этим как организатор. Я обзванивал игроков, было приятно, что все откликнулись. Но из-за загрузки не все смогли приехать. Иванович тогда играл в «Челси», у него не получилось.

Матч провели на следующий день после тура, но люди все равно пришли, хотя погода подкачала.

Благодарен всем, кто откликнулся и помог. Клуб дал стадион, телевидение выделило время в эфире, существенная помощь была от Москомспорта.

А на следующий день началась новая жизнь. Я — последняя буква моего футбольного алфавита.

Я, Вадим Евсеев, теперь уже футбольный тренер!" - подписал пост Евсеев.