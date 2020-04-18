РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

На медиафасаде стадиона «Динамо» появилась надпись «Оставайтесь дома»

15:12
Медиафасад «ВТБ Арены». Фото Twitter
Медиафасад «ВТБ Арены». Фото Twitter
Теги:

На медиафасаде домашнего стадиона «Динамо» «ВТБ Арена» появился хештег «Оставайтесь дома», cоответствующее видео появилось в Twitter РФС. Он призывает людей быть дома в период пандемии коронавируса.

Ранее этот хештег был размещен на медиакровле стадионов «Лужники», «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена».

Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно. В Москве установлен режим самоизоляции. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 18 апреля в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12387
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир