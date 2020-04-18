На медиафасаде стадиона «Динамо» появилась надпись «Оставайтесь дома»

На медиафасаде домашнего стадиона «Динамо» «ВТБ Арена» появился хештег «Оставайтесь дома», cоответствующее видео появилось в Twitter РФС. Он призывает людей быть дома в период пандемии коронавируса.

Ранее этот хештег был размещен на медиакровле стадионов «Лужники», «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена».

Стадион «Динамо» присоединился к акции РФС #ОставайтесьДома. Футбол скоро вернётся. Мы очень ждём. pic.twitter.com/WQBf8BJYyX — РФС (@rfsruofficial) April 18, 2020

Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно. В Москве установлен режим самоизоляции. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 18 апреля в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.