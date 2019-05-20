На матче "Рубин" - "Анжи" замечен Евдокимов. Его называют возможным сменщиком Бердыева

Роберт Евдокимов посетил матч 29-го тура чемпионата России "Рубин" - "Анжи", сообщает "Бизнес Online". Специалиста называют возможным преемником Курбана Бердыева на посту главного тренера казанцев.

Евдокимов в качестве футболиста провел 38 матчей в составе "Рубина" в сезоне-1988. Также ему принадлежит рекорд по количеству игр за КАМАЗ - 273.

После завершения карьеры футболиста Евдокимов работал в "Алнасе", СОЮЗ-Газпроме", КАМАЗе, "Оренбурге", казахстанском "Тоболе" и "Роторе". Под его руководством "Оренбург" впервые вышел в премьер-лигу.