19:46 | Футбол — РПЛ

На матче "Рубин" - "Анжи" замечен Евдокимов. Его называют возможным сменщиком Бердыева

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Роберт Евдокимов посетил матч 29-го тура чемпионата России "Рубин" - "Анжи", сообщает "Бизнес Online". Специалиста называют возможным преемником Курбана Бердыева на посту главного тренера казанцев.

Евдокимов в качестве футболиста провел 38 матчей в составе "Рубина" в сезоне-1988. Также ему принадлежит рекорд по количеству игр за КАМАЗ - 273. 

После завершения карьеры футболиста Евдокимов работал в "Алнасе", СОЮЗ-Газпроме", КАМАЗе, "Оренбурге", казахстанском "Тоболе" и "Роторе". Под его руководством "Оренбург" впервые вышел в премьер-лигу. 

Рубин - Анжи

 

Дополнительная информация

https://sport.business-gazeta.ru/article/239654

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Локо" и "Краснодар" - в Лиге чемпионов, "Спартак" и ЦСКА - в Лиге Европы
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