На матче между «Спартаком» и «Факелом» ожидается около 6-7 тысяч болельщиков

Матч 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом» посетят около 6-7 тысяч болельщиков. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Игра пройдет 11 марта на домашнем стадионе «Спартака». Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент московский клуб с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.