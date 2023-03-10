В «Урарту» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну для перепродажи в Европу

Пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала новость об интересе армянского клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Ранее в интервью Sports агент Герман Ткаченко рассказал, что «Урарту» заинтересован в 19-летнем российском футболисте для дальнейшей перепродажи в Европу.

«Никакой подобного рода информации не могу дать подтверждение. На данный момент клуб не интересуется никакими футболистами», — сказала Арутюнан «СЭ».

В сезоне-2022/23 Захарян провел за «Динамо» 25 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.