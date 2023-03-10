Кавазашвили ожидает ничью в матче «Ахмат» — «Локомотив»

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив».

«В Грозном будет очень сложная игра. Но я могу предположить, что «Локомотив» может заслужить ничейный результат», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. «Локомотив» располагается на 13-й строчке — 16 очков.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» пройдет 11 марта на стадионе Ахмат Арена. Начало — в 16.30 по московскому времени.