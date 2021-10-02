«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о порядке допуска зрителей на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

В сообщении указано, что Роспотребнадзор рассмотрел обращение клуба по увеличению количества зрителей и уведомил, что на матч с «Ростовом» может быть допущено не более 30 процентов от расчетной вместимости трибун.

Допуск на стадион будет разрешен для зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 3 октября. Начало в 19.00 по московскому времени.