На матч «Локомотив» — «Ростов» будет допущено 30 процентов от вместимости стадиона
«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о порядке допуска зрителей на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
В сообщении указано, что Роспотребнадзор рассмотрел обращение клуба по увеличению количества зрителей и уведомил, что на матч с «Ростовом» может быть допущено не более 30 процентов от расчетной вместимости трибун.
Допуск на стадион будет разрешен для зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.
Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 3 октября. Начало в 19.00 по московскому времени.
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