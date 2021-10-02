В субботу, 2 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне армейцы взяли 4 очка в противостоянии с «быками» в РПЛ. «Краснодар» не обыгрывал ЦСКА с июня 2019 года. Команды идут рядом в турнирной таблице, набрав по 16 очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.