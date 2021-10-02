Алексей Козлов: «Раз мы не пропустили, значит, справились с задачей»
Защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов подвел итоги матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0).
«Очень сложная получилась игра. Не знаю, почему награду вручили мне. Считаю, что ее заслужил Нигматуллин. Ключевым моментом матча стал отраженный Артуром пенальти. Ну а мы свой 11-метровый реализовали. Конечно же, по игре нам нужно прибавлять. Что касается сегодняшнего матча, мы знали, что у «Рубина» очень сильные и быстрые фланговые футболисты. Важно было «перекрыть» фланги. Раз мы не пропустили, значит, справились с задачей», — цитирует Козлова сайт нижегородцев.
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