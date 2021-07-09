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На «Газпром Арене» начались работы по замене газона

16:10
«Газпром Арена». Фото сайт УЕФА
«Газпром Арена». Фото сайт УЕФА
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На стадионе «Газпром Арена» начались масштабные работы по замене газона, сообщает официальный сайт «Зенита».

Реконструкция поля стартовала по завершении матчей Евро-2020 на арене. Полная замена газона включает в себя демонтаж существующего газона, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля. Ожидается, что все работы будут завершены к 17 июля, а 7 августа «Зенит» проведет матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» на новом газоне.

Газон на «Газпром Арене» будет полностью заменен впервые с 2017 года.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-09-na-gazprom-arene-nachalis-masshtabnye-raboty-po-zamene-zolotogo-gazona.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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