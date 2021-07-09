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Источник: директор «Милана» Мальдини обращался в ЦСКА по Влашичу

15:29
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Аталанта» и «Милан» претендуют на полузащитника ЦСКА Николу Влашича, утверждает Eurostavka. По информации источника, итальянские клубы рассчитывают взять 23-летнего хорватского футболиста в аренду с правом выкупа по окончании сезона-2021/22.

При этом армейцев не устраивает такой вариант: они отпустят своего лидера только при условии полноценного трансфера и достойной суммы компенсации, но сейчас у красно-синих нет подобных предложений от европейских клубов, уточняет источник.

Журналист Нобель Арустамян при этом сообщил, что технический директор итальянского клуба Паоло Мальдини лично пообщался с ЦСКА по поводу возможного трансфера Влашича в «Милан». Клуб ищет замену Хакану Чалханоглу, который продолжит карьеру в «Интере».

Сегодня, 9 июля, издание Elgoldigital сообщило, что «Бетис» также претендует на 23-летнего хорвата.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/400

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Виктория Кравченко все материалы автора

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