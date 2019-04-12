Н’Диайе помог ЦСКА обыграть "Оренбург" в молодежном первенстве

ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" (2:0) в матче 23-го тура молодежном первенстве чемпионата России. В составе красно-синих отметился нападающий Лассана Н’Диайе, а также защитник Никита Чернов.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата с 55 очками. "Оренбург" с 15 очками располагается на 15-й строчке.

Молодежные команды

23-й тур

"ЦСКА – мол." (Москва) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Н’Диайе, 13 (1:0). Чернов, 72 (2:0).

Судья: Генералов (Екатеринбург).

12 апреля. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".