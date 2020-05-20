РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Мы знаем, что такое играть три раза в неделю». Главный тренер ЦСКА о возможных травмах и сложном календаре

17:01
Игроки ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, продливший соглашение с армейцами, в интервью «СЭ» высказал мнение о возобновлении соревнований.

Виктор Гончаренко.Виктор Гончаренко: «Последний шанс? Срок нового контракта с ЦСКА меня абсолютно не смущает»

— Валерий Карпин считает, что будет много травм после возобновления сезона. Каково ваше мнение?

— Опасения, конечно, есть. Мы же видим, сколько футболистов в Германии выбыло после первого тура после рестарта бундеслиги. Но в любом случае это что-то новое, неизбежное. Значит, надо как-то поменять нашу работу: более плавно войти в тренировочный режим, смягчить нагрузки. Сделать все возможное, чтобы избежать повреждений. Хотя времени мало. Но пять замен — это, конечно, серьезное подспорье.

— Готовы ли наши футболисты в течение месяца выходить на поле по два раза в неделю?

— Команды, которые выступают в еврокубках, привычны к такому графику. Лично мы знаем, что такое играть три раза в неделю. (Виталий Айрапетов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир