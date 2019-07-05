"Мы готовы закрыть глаза на провокации "Чайки". Заявление фанатов "Ростова"

Болельщики "Ростова" отреагировали на извинения президента "Чайки" Андрея Чайки.

– Сегодня на пресс-конференции господин Чайка от своего, и от лица одноименного клуба, принес неуклюжие извинения болельщикам нашей команды за свою речь – "я не я, а лошадь не моя". Окей, мы готовы закрыть глаза на провокации "Чайки". Пусть только Президент ФК "Чайка" публично пообещает, что его команда не сыграет на нашем стадионе ни одного договорного или любого другого подозрительного матча, - говорится в заявлении клуба в группе "В Контакте".

Напомним, что ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ​выступил с заявлением в связи с высказываниями владельца "Чайки". Руководитель клуба из села Песчанокопского назвал болельщиков ростовского клуба больными людьми, а также опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес фанатов "Ростова".

"Ростов" направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову с просьбой обратить внимание руководства союза на оскорбительные высказывания в адрес фанатов желто-синих со стороны "Чайки". Комитет по этике РФС рассмотрит заявление "Ростова" 9 июля.