"Приносим извинения всем истинным болельщикам". "Чайка" выступила с обращением

Руководство "Чайки" выступило с обращением на официальном сайте клуба. В нем отмечается, что негативная информационная компания в адрес клуба была начата околофутбольными группами, а не всеми фанатами "Ростова".

Напомним, что ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ​выступил с заявлением в связи с высказываниями владельца "Чайки". Руководитель клуба из села Песчанокопского назвал болельщиков ростовского клуба больными людьми, а также опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес фанатов "Ростова".

"Ростов" направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову с просьбой обратить внимание руководства союза на оскорбительные высказывания в адрес фанатов желто-синих со стороны "Чайки". Комитет по этике РФС рассмотрит заявление "Ростова" 9 июля.

Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и с открытым сердцем призываем всех поклонников самого популярного вида спорта поддерживать команды Ростовской области на "Ростов-Арене".



Футбольный клуб "Чайка" работает на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы стадионы заполнялись, чтобы на них царила атмосфера праздника и дружелюбия, чтобы на футбол ходили семьями. Именно для этого нами создана детская футбольная академия, будут построены футбольные поля, ледовая арена, бассейны в Ростове-на-Дону.



Мы искренне благодарны всем любителям футбола, жителям Ростова-на-Дону, выразившим поддержку нашему клубу. Мы готовы оказывать максимальную поддержку любым объединениям болельщиков, независимо от места расположения.



Вместе с тем у нас вызывает искреннее разочарование позиция отдельных представителей околофутбольных групп, преследующих иные цели, кроме спортивных. Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная компания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК "Чайка". Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю.



ФК "Чайка" с уважением относится к достижениям и положению ФК "Ростов", равно как и к большой армии настоящих болельщиков этого футбольного клуба. Да, мы "Чайка" Песчанокопское. Мы росли поэтапно и добились всего спортивными результатами. Наш хэштэг #ЗаНамиВсяОбласть! И мы уверены, что настоящие любители футбола, поклонники донского спорта поддерживают общие достижения и успехи, помогают пережить трудности и победить невзгоды. Ведь все мы – земляки, ростовчане и за нами наш родной дом – Ростовская область! До встречи на стадионе!