Комитет по этике РФС рассмотрит заявление руководства "Ростова" 9 июля

Комитет по этике РФС рассмотрит заявление руководства ФК "Ростов" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны владельца "Чайки" Андрея Чайки 9 июля. Об этом "СЭ" сообщил глава комитета Семен Андреев.

Руководитель клуба из села Песчанокопского назвал болельщиков "Ростова" больными людьми, а также опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях. Это вызвало возмущение у руководства ростовского клуба.

– Во вторник, 9 июля, будем рассматривать заявление руководства "Ростова", – сказал Андреев.

– Какое наказание может последовать?

– Не знаю. Я в отпуске. В понедельник только буду на работе. (Арман Мкртчян)

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