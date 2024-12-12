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Сегодня, 14:44

«Спартак» проведет сборы в Белеке и турнир в Абу-Даби

Камила Абдурахманова
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Стали известны планы красно-белых на зимние сборы, которые пройдут в Турции и ОАЭ, сообщает клубная пресс-служба.

Московская команда выйдет из отпуска 12 января. 14 января, после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования, красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели спартаковцы будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор — в ОАЭ. «Спартак» примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби.

Соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победители групп выйдут в финал, который состоится 11 февраля. Вторые команды встретятся в матче за 3-е место, а третьи — за 5-е.

Завершающий этап подготовки красно-белых ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

Источник: ФК
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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