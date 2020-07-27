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Мусаев продолжит работу в «Краснодаре»

18:18
Мурад Мусаев. Фото "СЭ"
Мурад Мусаев. Фото "СЭ"
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По данным «СЭ», главный тренер Мурад Мусаев продолжит работу в «Краснодаре» в следующем сезоне.

На позиции 36-летнего специалиста не повлиял ряд неудачных результатов на финише сезона, из-за которых «быки» не сумели напрямую попасть в Лигу чемпионов. Руководство «Краснодара» продолжает доверять молодому тренеру и рассчитывает на попадание в ЛЧ через отборочный турнир.

Мусаев возглавляет «Краснодаром» с весны 2018 года, став официально главным тренером 15 июня 2020-го после получения лицензии Pro. Под его руководством «быки» стали двукратными бронзовыми призерами РПЛ, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

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