По данным «СЭ», главный тренер Мурад Мусаев продолжит работу в «Краснодаре» в следующем сезоне.

На позиции 36-летнего специалиста не повлиял ряд неудачных результатов на финише сезона, из-за которых «быки» не сумели напрямую попасть в Лигу чемпионов. Руководство «Краснодара» продолжает доверять молодому тренеру и рассчитывает на попадание в ЛЧ через отборочный турнир.

Мусаев возглавляет «Краснодаром» с весны 2018 года, став официально главным тренером 15 июня 2020-го после получения лицензии Pro. Под его руководством «быки» стали двукратными бронзовыми призерами РПЛ, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы.