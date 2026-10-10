Мусаев: «Все знают, что делает Глушенков, какую ногу нужно закрывать. Плохо сделали эту работу»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции ответил на вопрос об игре команды в матче против «Зенита» (2:3) в 10-м туре РПЛ.

— Первый тайм сыграли ниже своих возможностей, — сказал Мусаев. — Нужно было играть именно через центр и контролировать мяч, плохо справились с сильными сторонами соперника. Ну, все знают, что делает Глушенков, какую ногу нужно закрывать, плохо сделали эту работу. Второй тайм играли хорошо и делали то, что должны были делать в первом тайме: атаковали, контролировали, играли между линиями.

После 10 матчей «Краснодар» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

(Кирилл Радченко)

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