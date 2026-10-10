Глушенков о стыке с Дугласом Аугусто: «Не было пенальти. У него нога поехала»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Краснодара» (3:2) в 10-м туре РПЛ после его столкновения с Дугласом Аугусто.

При счете 3:1 в пользу гостей Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с Аугусто. Главный арбитр встречи Инал Танашев не поставил пенальти. ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили судью посмотреть падение Глушенкова. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

— Не было пенальти. Момент спорный: у него нога поехала, я бежал... Думаю, скорее всего, не было, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

После победы над «Краснодаром» сине-бело-голубые с 21 очком лидируют в турнирной таблице РПЛ.

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