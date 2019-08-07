Муминов – о будущем Шомуродова: "ЦСКА – один из уважаемых клубов России, но пока не рассматриваем предложения из РПЛ"

Кахор Муминов, представитель компании Prosports management, которая сотрудничает с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым, по просьбе "СЭ" дал комментарий о будущем нападающего, который ярко выглядит на старте сезона РПЛ.

24-летний игрок сборной Узбекистана в 4 встречах чемпионата России забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– ЦСКА вот-вот может расстаться с Чаловым. Шомуродов – обсуждаемая фигура на рынке. Как бы вы отреагировали, если бы к игроку в теории возник интерес?

– ЦСКА – один из уважаемых клубов в России, но мы приняли решение пока не рассматривать предложения из РПЛ. Желание парня – попробовать себя в Европе. Такие предложения есть. Но мы уважаем "Ростов" и считаем, что решение об условиях и времени продажи должны принять они. (Дмитрий Симонов)​

Уедет ли Чалов в Англию? Кого подпишут "Спартак" и "Динамо"?

Трансферное лето чемпионата России. Все сделки – в одной таблице