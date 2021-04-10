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Российская премьер-лига изменила логотип в честь дня космонавтики

13:37
Логотип Тинькофф РПЛ в честь дня космонавтики. Фото Twitter
Логотип Тинькофф РПЛ в честь дня космонавтики. Фото Twitter

Тинькофф РПЛ сменила логотип в честь дня космонавтики.

В честь праздника лига сделала логотипом медведя в виде ракеты, летящего в звездном небе.

День космонавтики отмечается 12 апреля в честь первого полета человека в космос. В этом году полету Алексея Гагарина на космическом корабле «Восток-1» исполняется 60 лет.

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