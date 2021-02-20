Мозес назвал «Спартак» великим клубом

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» рассказал, с кем советовался перед переездом в Москву.

— Что для тебя «Спартак»?

— Великий клуб! У него богатая история, что лично для меня очень важно. И потому я здесь, и я счастлив. Если бы было не так, я просто не переехал бы в Москву. Надеюсь, помогу команде и клубу выйти на новый уровень и добиться успеха. Верю, что в этом сезоне мы можем достичь многого.

— Перед ЧМ-2018 английские СМИ устроили кампанию по дискредитации России: каждый день появлялись сообщения о расизме в нашей стране. Тебя это не пугало?

— Да, слышал о таком. Но когда пообщался с парой ребят, ранее игравших в России, понял, что это полная чушь и бояться нечего.

— Кто помог тебе принять решение?

— Бранислав Иванович, который выступал в России очень долго. И Питер Одемвингие. Он рассказал, что никогда не встречался с подобной проблемой. Сказал, что мне очень понравится в Москве и я точно не пожалею о переходе в «Спартак». Ну и потом, когда я на поле, концентрируюсь на футболе, а на все остальное попросту нет времени.

— Не спрашивал совета у Эменике или Мусы, выступавших за «Спартак» и ЦСКА?

— Нет. Знаю этих парней, но не настолько близко знаком с ними, чтобы консультироваться по такому вопросу. Общался только с Ивановичем и Питером.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний игрок провел девять матчей и забил один мяч. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера — «Зенита» — на шесть очков.

(Артем Калинин)