В «Тамбов» перейдут футболисты «Рубина», «Динамо» и ЦСКА

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, кто пополнит состав команды перед началом второй половины сезона-2020/21.

«В Кубок и чемпионат будем заходить новой командой, практически с листа. Еще есть время, чтобы укомплектоваться. На установление какой-то игры потребуется 3-4 игры. Новая линия обороны, сбалансированная линия полузащиты, вроде бы наигранная линия нападения. Немного тревожит линия обороны, потому что ребята, которые у нас были с прошлого года, покинули команду», — сказал в интервью клубной пресс-службе Первушин.

Специалист рассказал, что состав команды пополнят несколько футболистов других клубов РПЛ.

«Договорились с казанским «Рубином», к нам приедет молодой нападающий. Есть договоренность с «Динамо», есть договоренность с ЦСКА. Сейчас как раз освобождаются многие игроки, за 2-3 дня до конца дозаявки. Если повезет, к нам перейдут еще 2-3 опытных футболиста. Мы понимаем, что нужен стержень. Хочется не просто доигрывать сезон, а поиграть. Хочется посражаться», — добавил Первушин.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. 17 февраля сообщалось, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и находится на грани банкротства. 19 февраля стало известно, что клуб получит средства для погашения долгов и сможет завершить сезон-2020/21.