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«Краснодар» исключил Рамиреса из заявки в РПЛ

13:58
Кристиан Рамирес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Кристиан Рамирес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Краснодар» 20 февраля вывел из заявки на чемпионат России защитника Кристиана Рамиреса, сообщает официальный сайт Тинькофф-РПЛ.

17 февраля главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил, что 26-летний эквадорец получил травму колена и выбыл на несколько месяцев.

"Краснодар" отзаявил Кристиана Рамиреса.
«Краснодар» отзаявил Кристиана Рамиреса.

В сезоне-2020/21 Рамирес провел 24 матча за «Краснодар», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/otzayavka/

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