Агкацев стал вратарем сезона в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим вратарем РПЛ по итогам прошедшего сезона.

23-летний футболист получил награду на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25», которая проходит в пятницу в Москве.

В минувшем сезоне Агкацев принял участие в 30 матчах РПЛ, пропустив 23 мяча и 15 раз сыграв на ноль. Вместе с «быками» он стал чемпионом России.