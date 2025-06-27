Агкацев стал вратарем сезона в РПЛ
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим вратарем РПЛ по итогам прошедшего сезона.
23-летний футболист получил награду на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25», которая проходит в пятницу в Москве.
В минувшем сезоне Агкацев принял участие в 30 матчах РПЛ, пропустив 23 мяча и 15 раз сыграв на ноль. Вместе с «быками» он стал чемпионом России.
