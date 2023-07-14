Мойзес рассказал, что Соболев нормально общается с Рошей
Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза поделился мнением о нападающем столичного «Спартака» Александре Соболеве.
«Александр — отличный игрок, это главное. Правда хороший форвард. Если вы про их стычку с Рошей, то этот вопрос закрыт. Они пожали руки, у них вопрос исчерпан. Виллиан и Александр все урегулировали и нормально общаются», — приводит слова Мойзеса Sport24.
В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Роша и Александр Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
|0
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|0
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7
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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