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Сегодня, 13:18

Гол Гладышева принес «Динамо» победу в товарищеском матче с «Пари НН»

Сергей Разин
корреспондент
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«Динамо» в товарищеском матче обыграло «Пари НН» со счетом 1:0.

Единственный гол на шестой минуте забил Ярослав Гладышев.

Сегодня команды проведут второй очный матч. Встреча начнется в 17.00 мск.

«Динамо» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0 (1:0)

Гол: Гладышев, 6.

«Динамо»: Купцов (Расулов, 46), Кутицкий, Лаксальт (Бессмертный, 71), Паршивлюк, Лепский, Зазвонкин, Норманн (Мазурин, 71), Лесовой (Школик, 71), Грулев, Гладышев (Карапузов, 71), Бальбуэна (Зайдензаль, 60).

«Пари Нижний Новгород»: Корнюшин, Масоэро, Каккоев, Михайлов, Жигулев, Ботнарь, Жиянов, Окладников, Бакалюк, Толстопятов, Шнапцев.

Предупреждения: Паршивлюк, 41. Лаксальт, 55. Масоэро, 77. Толстопятов, 80. Бакалюк, 85.

14 июля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

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