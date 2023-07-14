Гол Гладышева принес «Динамо» победу в товарищеском матче с «Пари НН»
«Динамо» в товарищеском матче обыграло «Пари НН» со счетом 1:0.
Единственный гол на шестой минуте забил Ярослав Гладышев.
Сегодня команды проведут второй очный матч. Встреча начнется в 17.00 мск.
«Динамо» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0 (1:0)
Гол: Гладышев, 6.
«Динамо»: Купцов (Расулов, 46), Кутицкий, Лаксальт (Бессмертный, 71), Паршивлюк, Лепский, Зазвонкин, Норманн (Мазурин, 71), Лесовой (Школик, 71), Грулев, Гладышев (Карапузов, 71), Бальбуэна (Зайдензаль, 60).
«Пари Нижний Новгород»: Корнюшин, Масоэро, Каккоев, Михайлов, Жигулев, Ботнарь, Жиянов, Окладников, Бакалюк, Толстопятов, Шнапцев.
Предупреждения: Паршивлюк, 41. Лаксальт, 55. Масоэро, 77. Толстопятов, 80. Бакалюк, 85.
14 июля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
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|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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