«Оренбург» объявил о переходе Игнатьева

Форвард «Кабилии» Иван Игнатьев перешел в «Оренбург», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Transfermarkt сообщал, что 26-летний россиянин заключил контракт с оренбуржцами до лета 2027 года, сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Игнатьев выступал за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирскую команду он провел 15 матчей и забил 5 голов. В России нападающий играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».