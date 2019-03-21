"Моя фамилия непростая - дядя играл в "Спартаке". Глушаков объяснил празднование гола в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что посвятил гол в ворота "Зенита" в матче 20-го тура премьер-лиги (1:1) своему дяде. 32-летний хавбек во время празднования этого забитого мяча повернулся к фанатской трибуне красно-белых и показал на свою фамилию на игровой футболке.

- Мой жест? Я играю в легендарном клубе, - сказал Глушаков в эфире канала "Матч ТВ". - Моя фамилия непростая - дядя играл в "Спартаке". В этой день у дяди день рождения. Я сказал, что забью гол. Дядя сверху мне помог. Это футбол.

В текущем сезоне Глушаков провел 27 матчей за "Спартак" и забил 5 голов.

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