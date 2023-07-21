Мостовой: «Зенит» в любом случае остается фаворитом на чемпионство»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
«Зенит» в любом случае остается фаворитом на чемпионство в следующем сезоне. Мы ведь берем в расчет не одну игру, а целый чемпионат. Команда имеет преимущество за счет своих легионеров. «Зенит» и остальные будут создавать интригу. Так происходит уже несколько лет. Далее идут ЦСКА, «Спартак», я думаю, что еще «Динамо». «Бело-голубые» тоже когда-то должны подтянуться. Эти команды и будут создавать интригу. Сейчас как раз клубы могут воспользоваться этой интригой, потому что «Зенит», возможно, покинет Вендел, про Малкома тоже поступает разная информация», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.
Первый матч стартового тура РПЛ пройдет сегодня, 21 июля в Москве. «Динамо» встретится с «Краснодаром», начало матча в 19.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -