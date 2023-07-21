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Сегодня, 08:54

Мостовой: «Зенит» в любом случае остается фаворитом на чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Зенит» в любом случае остается фаворитом на чемпионство в следующем сезоне. Мы ведь берем в расчет не одну игру, а целый чемпионат. Команда имеет преимущество за счет своих легионеров. «Зенит» и остальные будут создавать интригу. Так происходит уже несколько лет. Далее идут ЦСКА, «Спартак», я думаю, что еще «Динамо». «Бело-голубые» тоже когда-то должны подтянуться. Эти команды и будут создавать интригу. Сейчас как раз клубы могут воспользоваться этой интригой, потому что «Зенит», возможно, покинет Вендел, про Малкома тоже поступает разная информация», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Первый матч стартового тура РПЛ пройдет сегодня, 21 июля в Москве. «Динамо» встретится с «Краснодаром», начало матча в 19.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-nazval-favoritov-na-chempionstvo-rpl-v-sleduyushhem-sezone
Александр Мостовой
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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22.07 15:15
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 - : -
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