Попов: «Жду от «Динамо» яркой игры. В «Краснодар» не верю»

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов рассказал, чего ждет от стартового матча нового сезона РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

«Жду от «Динамо» яркой игры. Новый тренер, амбициозный проект. Все должно у них получиться. В «Краснодар» не верю. Не знаю с чем связано. Может с тем, что они сами из года в год этого не знают то, в какой футбол играют», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Матч первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало в 19.00 мск.