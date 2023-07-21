Попов: «Жду от «Динамо» яркой игры. В «Краснодар» не верю»
Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов рассказал, чего ждет от стартового матча нового сезона РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
«Жду от «Динамо» яркой игры. Новый тренер, амбициозный проект. Все должно у них получиться. В «Краснодар» не верю. Не знаю с чем связано. Может с тем, что они сами из года в год этого не знают то, в какой футбол играют», — цитирует Попова Betonmobile.ru.
Матч первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало в 19.00 мск.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
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16
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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