Литвинов хочет выиграть со «Спартаком» чемпионат и кубок в новом сезоне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал, какой результат по итогам сезона будет считать для себя успешным

«Самый успешный — чемпионство и Кубок», — цитируют «Известия» Литвинова.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.