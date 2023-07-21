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Сегодня, 03:19

Литвинов хочет выиграть со «Спартаком» чемпионат и кубок в новом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал, какой результат по итогам сезона будет считать для себя успешным

«Самый успешный — чемпионство и Кубок», — цитируют «Известия» Литвинова.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1547053/aleksei-fomin/vse-zavisit-ne-ot-zenita-ot-nas-samikh
Руслан Литвинов
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