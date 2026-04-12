Мостовой — о дисквалификации Талалаева: «Не вижу никакой разницы в игре «Балтики» с ним или без него»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил игру «Балтики» в последних матчах РПЛ.

«Давайте дождемся конца, посмотрим, на каком месте они будут. «Балтика» — уже молодец, команда прыгнула выше головы. Дисквалификация Талалаева? Не вижу никакой разницы в игре калининградцев с ним или без него. Он же также в команде, на трибуне, в тренировочном процессе», — сказал Мостовой «СЭ».

20 марта Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ.

«Балтика» после 24-х туров РПЛ занимает 4-ю строчку в чемпионате России, набрав 44 очка.

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