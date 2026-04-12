ЦСКА — «Сочи»: Мойзес вышел на поле впервые после отстранения

Защитник ЦСКА Мойзес вышел на замену в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи». Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

19 марта 31-летнего бразильца отстранили от тренировок с основным составом из-за конфликта с тренером армейцев Фабио Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

1 апреля в клубе сообщили, что Мойзес извинился перед тренером и вернулся к тренировкам с командой.

В этом сезоне на счету Мойзеса 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.