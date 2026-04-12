Губерниев о матче «Зенит» — «Краснодар»: «В таких играх определяется подлинная звездность футболиста»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Я работаю на этой встрече в студии как единственный авторитетный футбольный обозреватель. Предполагаю, что игра будет огненная. Над командами будет давлеть напряжение, поэтому, думаю, что разойдутся миром 1:1. Все будет зависеть от лидеров клубов. Посмотрим, насколько они сумеют показать себя в этом матче. В таких играх определяется подлинная звездность и профессионализм футболиста», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.