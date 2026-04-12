Губерниев о матче «Зенит» — «Краснодар»: «В таких играх определяется подлинная звездность футболиста»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».
«Я работаю на этой встрече в студии как единственный авторитетный футбольный обозреватель. Предполагаю, что игра будет огненная. Над командами будет давлеть напряжение, поэтому, думаю, что разойдутся миром 1:1. Все будет зависеть от лидеров клубов. Посмотрим, насколько они сумеют показать себя в этом матче. В таких играх определяется подлинная звездность и профессионализм футболиста», — сказал Губерниев «СЭ».
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
|Родина
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -