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12 апреля, 15:48

Губерниев о матче «Зенит» — «Краснодар»: «В таких играх определяется подлинная звездность футболиста»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Я работаю на этой встрече в студии как единственный авторитетный футбольный обозреватель. Предполагаю, что игра будет огненная. Над командами будет давлеть напряжение, поэтому, думаю, что разойдутся миром 1:1. Все будет зависеть от лидеров клубов. Посмотрим, насколько они сумеют показать себя в этом матче. В таких играх определяется подлинная звездность и профессионализм футболиста», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.

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ФК Зенит
ФК Краснодар
Дмитрий Губерниев
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Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и другие матчи
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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