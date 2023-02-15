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Мостовой заявил, что не видит проблемы в отсутствии Промеса на сборах «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса на сборах в Турции не навредит команде.

«Еще до первых сборов я говорил, что ничего страшного нет. И сейчас я остаюсь при своем мнении. Он же здесь тренируется, у него такая же нагрузка. Он же не 20-летний пацан. Техника и ум у него есть. Физику набрать — не проблема. И «Спартак» играет хорошо, про Промеса никто не вспоминает. Турнир выиграли, Абаскаля продлили. У них все шикарно.

Сможет ли он против «Локомотива» сыграть на свои сто процентов? Конечно, может. У него нет проблем. Он же не после травмы. Это после травмы люди восстанавливаются, а потом набирают форму», — приводит слова Мостового «КП Спорт».

Промес пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции. 11 января СМИ информировали, что 31-летний нападающий подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

 

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/promesa-spokojno-smozhet-sygrat-protiv-lokomotiva-mostovoj-ne-vidit-problemy-v-otsutstvii-kvinsi-na-sborah-spartaka/
Александр Мостовой
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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