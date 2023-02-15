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Сегодня, 21:16

Иван Игнатьев: «Локомотив» проделал хорошую работу на сборах, но она еще продолжается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал победу над клубом «Фурсан Хиспания» (5:0), в которой он отметился дублем и голевой передачей.

«Слава богу, получилось сегодня выиграть крупно, что нам и требовалось, чтобы получить положительные эмоции перед матчами Кубка. Мы, несомненно, рады, что добились такой победы. Понятно, что соперник — не показатель. Впереди у нас очень важные и серьезные матчи», — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

Также игрок подвел промежуточные итоги сборов железнодорожников.

«Мы проделали хорошую работу на сборах, но она еще продолжается. У нас есть неделя, но это уже будет подготовка конкретно под «Спартак». В целом, я оцениваю сборы как плодотворные. Надеюсь, это выльется в хорошие результаты.

Дзюба — опытный футболист со множеством трофеев. Я воспринял это не только как конкуренцию, могу почерпнуть что-то футбольное у него. Будем работать. Конкуренция — это хорошо», — сказал Игнатьев.

Источник: ФК Локомотив
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Краснодар

 6
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