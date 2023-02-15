Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:27

Пономарев: «В трансферной политике ЦСКА пока не вижу ничего интересного»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о трансферной политике армейцев в зимнее трансферное окно.

«В трансферной политике клуба пока не вижу ничего интересного, — цитирует Betonmobile.ru Пономарева. — Да, оборона укрепилась, но ведь армейцам тоже нужно продуктивно действовать в атаке. Или ждать, пока Антон Заболотный поставит голову или ногу? Это долго. От Федора Чалова я тоже не ожидаю какого-то серьезного прорыва. Парень стоит на месте, может, конечно, забить, но на свободных мячах играет. Я не думаю, что он похож на настоящего форварда. Мне кажется, во второй половине сезона у ЦСКА будет много ничейных результатов. Мы очень мало забиваем».

Зимнее трансферное окно в России закроется 22 февраля.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

Источник: Betonmobile.ru
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Мостовой заявил, что не видит проблемы в отсутствии Промеса на сборах «Спартака»
Иван Игнатьев: «Локомотив» проделал хорошую работу на сборах, но она еще продолжается»
Зобнин: «Физически «Спартак» уже готов. Все мысли о «Локомотиве»
Булыкин считает, что новичку «Локомотива» Дзюбе по силам забить пять голов за 13 туров РПЛ
Йоканович — о поражении от ЦСКА: «Возможно, сегодня нам не хватило свежести»
Озбилиз: «Карпин — очень хороший тренер. Он знает европейскую и российскую культуры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой заявил, что не видит проблемы в отсутствии Промеса на сборах «Спартака»

Гаврилов: «Если ты найдешь общий язык с игроками, они будут за тебя всех рвать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости