Мостовой заявил, что не согласился бы возглавить «Торпедо»

Бывший футболист Александр Мостовой высказался об уходе Андрея Талалаева из «Торпедо».

«Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка? Назначение Талалаева было изначально странным. Бам — ушел из «Ахмата», бам — пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках». Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По итоговой таблице — у них шансов нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав 8 очков в 20 матчах. Лидирует — «Зенит» (48 очков).