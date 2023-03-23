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Сегодня, 11:34

Колосков не верит в большое количество договорных матчей в России: «Это чушь!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о выявлении в России 92 подозрительных матчей за 2022 год. Исследование проводил Sportradar.

«Проблема договорных матчей в России? Это какая-то чушь! Нужно узнавать у того, кто провел данное исследование, на чем оно построено. Я в эту ерунду лезть не хочу. Если бы эта проблема была серьезной, вы бы знали об этом. Какое-то агенство что-то бы опубликовало. В РФС есть специальные люди, которые занимаются возможными договорными играми. Я в это не верю!» — сказал Колосков «СЭ».

По информации Sportradar, Россия заняла второе место в мире по числу подозрительных матчей за 2022 год. Впереди только Бразилия (152 матча).

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Футбол
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
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