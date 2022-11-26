Мостовой: «ВАР дали судьям в помощь, но все равно они ошибаются»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение президента РПЛ Александра Алаева, который считает, что судьи могли бы давать комментарии после матчей.

«Мне кажется, это предложение принадлежит не Алаеву. Много людей об этом говорили давным-давно, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Я еще лет 15 назад, когда я сам играл, говорили: «Почему судей не наказывают? Почему их не спрашивают, как футболистов?» ВАР дали судьям в помощь, но все равно они ошибаются, потому что есть человеческий фактор. Футбол замечателен тем, что в него играют люди, здесь многое зависит не от компьютера. Хотя, он, безусловно, сейчас помогает, и часто. Особенно, когда нужно определить положение «вне игры».